Jeroen Verhoeven zet door aanhoudend blessureleed punt achter loopbaan

Jeroen Verhoeven zet een punt achter zijn loopbaan als voetballer. De keeper laat zijn contract bij De Dijk per 1 december ontbinden, zo maakt hij dinsdagavond bekend via zijn eigen website. Verhoeven stopt door aanhoudend blessureleed en gaat zich richten op zijn maatschappelijke carrière.

Verhoeven sloot zich op zijn veertiende aan bij de jeugdopleiding van Ajax. Hij doorliep de B2, B1, A2 en A1, maar kreeg vervolgens te horen dat hij niet de gewenste keeper was voor Ajax. Verhoeven maakte daarna de overstap naar RKC Waalwijk, maar debuteerde ook nooit voor die club. Zijn eerste minuten in het profvoetbal maakte Verhoeven voor FC Volendam, waar hij tussen 2002 en 2009 onder contract stond.

De doelman verdiende een transfer naar Ajax. Hij werd gehaald als derde keeper, maar mocht in oktober 2010 debuteren vanwege blessureleed bij Maarten Stekelenburg en Kenneth Vermeer. Uiteindelijk kwam Verhoeven tot drie competitieduels. Hij speelde nog drie jaar voor FC Utrecht, waarvoor Verhoeven elf keer onder de lat stond, en sloot zijn profloopbaan af bij Volendam. Sinds 2016 verdedigde hij het shirt van De Dijk. Met die club verloor hij in oktober van dit jaar in de KNVB Beker van Ajax (4-1).