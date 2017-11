Onbegrip bij Barcelona na ‘goal’: ‘Je bent een schijterd, fucking dwerg!’

In Spanje is de wedstrijd tussen Valencia en Barcelona nog steeds het gesprek van de dag. De nummers één en twee van LaLiga speelden afgelopen zondag met 1-1 gelijk. Lionel Messi had de Catalanen al op voorsprong gezet, maar scheidsrechter Iglesias Villanueva en zijn assistent zagen niet dat de bal de lijn was gepasseerd, tot woede van de Barcelona-spelers.

Liplezers in Spanje hebben inmiddels achterhaald wat de spelers van Barça zoal hebben gezegd toen ze meekregen dat de arbitrage de goal niet had geconstateerd. Verschillende spelers gingen verhaal halen bij de arbitrage, maar ook de woede-uitbarsting van Luis Suárez is geanalyseerd. De Uruguayaan zou hebben geschreeuwd naar de assistent: "Je bent een schijterd, fucking dwerg!"

Ernesto Valverde zegt dinsdag op een persconferentie dat hij de emotie van zijn pupillen begrijpt. "Vanaf mijn positie was het onmogelijk om te zien of de bal erin zat", citeert Marca. "Ik zag Messi juichen. 40.000 mensen zagen dat het een doelpunt was. Het is absurd dat de arbiter het niet zag, zeker in zo'n belangrijk duel. Het is absurd dat we geen technologische hulpmiddelen gebruiken. Ooit gaan we gebruikmaken van Hawk-eye", besluit de trainer.