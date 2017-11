Inter-icoon neemt afscheid: ‘Je zal nooit stoppen mijn idool te zijn’

Júlio César is vertrokken bij Benfica. De ervaren doelman had nog tot medio volgend jaar een contract bij de Portugese topclub, maar speler en werkgever hebben in goed overleg besloten dat het beter is om afscheid van elkaar te nemen, zo meldt Benfica via de officiële kanalen. De verwachting is dat César binnenkort zijn definitieve afscheid van het profvoetbal aankondigt.

Verschillende Portugese en Braziliaanse media melden dat de 38-jarige keeper met pensioen gaat. Afgelopen zondag was hij niet opgeroepen voor het treffen met Vitória FC en zijn reservepositie zou hem hebben doen besluiten afscheid te nemen van de voetballerij. Het gerucht dat César gaat stoppen, wordt versterkt door zijn familieleden, die op sociale media emotionele berichten posten.

“De weg eindigt hier, het was een genot om je te hebben zien spelen. Je hebt veel titels gewonnen. Maar je zal nooit stoppen met mijn idool te zijn. Ik houd van je, pap”, aldus de zoon van de doelman. César heeft een rijke carrière achter zich, met dienstverbanden bij onder meer Internazionale. Met de Italiaanse topclub wist de Braziliaan vijf keer landskampioen te worden en beslag te leggen op de Champions League (2010).