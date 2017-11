‘Ik zag dat Messi hen toen al de baas was, ik kon mijn ogen niet geloven’

Lionel Messi verlengde zaterdag zijn contract bij Barcelona, waardoor de sterspeler tot medio 2021 vastligt in het Camp Nou. Heugelijk nieuws voor alle fans van de Catalaanse grootmacht en ook Xavi is in zijn nopjes met de nieuwe verbintenis. Het icoon van Barcelona spreekt vol lof over zijn ex-teamgenoot en geeft aan dat Messi al op jonge leeftijd imponeerde.

"Ze hadden me al verteld over dat ene joch. Ik was gewaarschuwd voor een jong Argentijns kind die zou doorbreken", zegt de Spanjaard in gesprek met Fiebre Maldini. "Ze hadden zijn naam weleens eerder verteld, maar ik was het vergeten. Maar toen ik hem op de training zag toen hij net zestien jaar oud was, zag ik gelijk wat ze allemaal bedoelden."

"Er was een trainingsonderdeel waarbij spelers één-op-één moesten gaan met Lillian Thuram en Carles Puyol. Ik zag dat Messi hen de baas was, ik kon mijn ogen niet geloven. Ik dacht: verdraaid, een kind van slechts zestien jaar die professionele verdedigers passeert… Internationals zelfs. Toen al kon je zien dat hij anders was. Het was overduidelijk dat hij een natuurtalent was wat betreft één-op-één duels. Hij was snel, scoorde, schoot goed… Hij was geweldig", aldus Xavi.