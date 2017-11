‘Bosz zit er alleen nog maar omdat er geen goede alternatieven zijn’

Peter Bosz maakt een moeilijke periode door bij Borussia Dortmund en afgelopen weekend bleek dat de gifbeker nog niet leeg is. Die Borussen gaven in de Kohlenpott-derby een 4-0 voorsprong uit handen tegen aartsrivaal Schalke 04 en in Duitsland wordt er steeds harder aan de stoelpoten van de Nederlandse trainer gezaagd.

Dortmund was er na die deceptie snel bij met een statement dat Bosz nog steeds het vertrouwen geniet van de directie, maar volgens Lothar Matthäus schuilt er meer achter die verklaring: “De enige reden waarom hij nog steeds trainer is van Dortmund, is omdat er geen goede alternatieven zijn”, schrijft de voormalig Duits international in zijn column bij Sky Deutschland. “Zoals jullie weten kan er van alles gebeuren in het voetbal, maar ik geloof niet dat Bosz de situatie nog recht kan zetten.”

Matthäus heeft ook al een opvolger voor de trainer die afgelopen zomer bij Ajax vertrok op het oog: “Wellicht moeten ze proberen om David Wagner op te pikken bij Huddersfield Town. Hij kent Borussia, houdt van de club en zijn hart ligt daar.” Wagner leidde the Terriers vorig seizoen naar de Premier League: “Hij heeft de top bereikt en het voorbeeld van Leicester City laat zien dat het soms beter is om op je hoogtepunt te vertrekken.”

Bosz kreeg veel kritiek over zich heen na het 4-4 gelijkspel tegen Schalke, maar Matthäus legt de schuld niet alleen bij de trainer: “Dortmund heeft een Pierre-Emerick Aubameyang-probleem. Ja, hij is buitengewoon en een geweldige spits. Als hij er zin in heeft. Dat hij die enorme kans op de 5-0 mist kan altijd gebeuren, maar het oppikken van een tweede gele kaart moet hem niet gebeuren. Met die actie gaf hij Schalke de boost die ze nodig hadden om weer terug te komen.”