‘Ik volg Feyenoord nog en heb veel contact, ik zit ook nog in de groepsapp’

Eljero Elia is voor even terug in Rotterdam. De aanvaller, die Feyenoord afgelopen zomer inruilde voor Medipol Basaksehir, wordt namelijk deze week geopereerd aan zijn schouder. De ervaren buitenspeler, die vorig seizoen landskampioen werd met de Rotterdammers, zegt via de officiële kanalen van Feyenoord dat hij hoopt op betere tijden voor zijn ex-werkgever.

"Ik heb mooie tijden hier meegemaakt en nu ben ik terug om met de jongens te kletsen. Ik volg Feyenoord nog op de voet en heb veel contact met de jongens. Ik zit ook nog in de groepsapp", aldus Elia, die bij thuiswedstrijden van zijn Turkse werkgever naar eigen zeggen voor drie à vierduizend man speelt. "Het gaat nooit zo groot worden als bij Feyenoord, maar dat wist ik van tevoren."

Elia zegt dat het contact weer als vanouds is als hij zijn voormalig teamgenoten ziet. "Even een lolletje maken met de jongens. Ik heb twee jaar hier gevoetbald en je deelt dan alles met elkaar. Dan wil je ook even zien dat het goed met ze gaat. Waar we dan over praten? We praten over wedstrijden, nationale elftallen, alleen maar over positieve dingen. Huisjes kopen… Hoe het persoonlijk met ze gaat", aldus Elia.