Conte beschermt Hazard: ‘Bij Messi en Ronaldo was dat ook het geval’

Antonio Conte prijst zich gelukkig dat hij bij Chelsea mag samenwerken met Eden Hazard. De Belg presteert zeer goed dit seizoen bij the Blues, maar moet wel veel aanslagen op zijn benen incasseren. Conte geeft aan dat hij van plan is om de spelmaker, die eerder dit seizoen geblesseerd moest toekijken, de komende tijd af en toe rust te gunnen.

"Eden is een belangrijke speler. Hij is gewend aan dit soort situaties", zegt de manager van Chelsea, geciteerd door de Daily Mirror, op een persconferentie voorafgaand aan het treffen met Swansea City woensdagavond. "Het is normaal dat hij wordt aangepakt, ook als je kijkt naar het verleden. Bij Lionel Messi, Neymar of Cristiano Ronaldo was hetzelfde het geval. Ze zijn snelle en fysiek sterke spelers."

"Ik wil graag iedere wedstrijd met de beste spelers beginnen, maar tegelijkertijd weet ik dat dit haast niet mogelijk is. Ik neem dat risico dan maar. Het seizoen is nog lang. Bij iedere wedstrijd moet ik de beste beslissingen nemen om mijn spelers te beschermen. Maar nogmaals: het is niet gemakkelijk om geweldige spelers te laten rusten", besluit Conte.