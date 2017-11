Leegloop dreigt voor PEC: ‘Alleen bij astronomische bedragen’

PEC Zwolle presteert dit seizoen zeer goed: de club van trainer John van 't Schip is terug te vinden op de vijfde plaats in de Eredivisie. Door de uitstekende verrichtingen van de Zwollenaren dreigt er een leegloop. Youness Mokhtar zou al in de belangstelling staan van Griekse en Engelse clubs en ook Mustafa Saymak en Ryan Thomas zouden kunnen vertrekken.

Voetbal International meldde dat Mokhtar op een buitenlands avontuur aast en in de belangstelling staat van AEK Athene en een club uit de Championship. Club en speler hebben afgesproken dat er in januari onderhandeld kan worden over een transfer, omdat PEC op die manier nog een transferbedrag ontvangt. Naast de linksbuiten ligt ook Saymak tot volgend jaar zomer vast in de Overijsselse hoofdstad.

Volgens technisch directeur Gerard Nijkamp heeft de club er 'alles aan gedaan' om de verbintenis van Saymak te verlengen. Het standpunt van de club luidt: óf de middenvelder verlengt, óf hij wordt verkocht in januari. "Dat is ons beleid. Anders loopt hij deze zomer gratis de deur uit. Wij willen graag met Mustafa verlengen, maar niet tegen elke prijs", aldus Nijkamp tegenover Voetbal International.

"Wij kunnen geen bovenmatige salarissen betalen. Dat geldt voor alle spelers", vervolgt de sportbestuurder, die ook probeert Thomas langer te binden. "De afspraak met Ryan was dat hij dit seizoen in Zwolle zou blijven en mogelijk dan eens om zich heen zou kijken. Ik heb geen signalen dat die situatie is veranderd. Ik ga er vanuit dat hij tot het einde van het seizoen blijft. Alleen als er astronomische bedragen op tafel komen, kan dat anders worden."