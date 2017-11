LA Galaxy licht optie niet en zet geblesseerde Van Anholt op straat

Het Amerikaanse avontuur van Pelé van Anholt is snel voorbij. Zijn club LA Galaxy heeft besloten het contract van de verdediger niet te verlengen. Het is een tegenvaller voor Van Anholt, want de club had een optie voor nog een jaar. Het nieuws zal voor Van Anholt niet helemaal als een verrassing komen, daar hij voorlopig nog aan de kant staat met een zware knieblessure.

Van Anholt tekende afgelopen zomer met een transfervrije status bij de club uit de Major League Soccer. Al na vijf wedstrijden raakte hij zwaar geblesseerd. Hij liep een gescheurde kruisband op en zal in totaal zes tot negen maanden nodig hebben om volledig te herstellen. Clubs uit de MLS moeten deze week bekendmaken met welke spelers zij het nieuwe seizoen ingaan en daar hoort Van Anholt dus niet bij. Zijn contract loopt aan het einde van dit jaar af.

Van Anholt is niet de enige Nederlander in de MLS die slecht nieuws te verwerken kreeg. Danny Hoesen speelt sinds januari op huurbasis voor San José Earthquakes en ook hij mag vertrekken. De club heeft FC Groningen laten weten dat de koopoptie niet zal worden gelicht.