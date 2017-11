Dani Alves haalt weer uit: ‘Het heeft flink aan kwaliteit ingeboet’

Dani Alves heeft het naar zijn zin bij Paris Saint-Germain. De Braziliaan kwam afgelopen zomer naar de Franse hoofdstad na een jaar gespendeerd te hebben bij Juventus. De rechtsback heeft al meerdere keren aangegeven dat hij zich niet op zijn plek voelde bij la Vecchia Signora en hij haalt nu ook uit naar het Italiaanse voetbal in het algemeen.

"Ik had mijn voormalig teamgenoten al verteld waarom ik vertrok: omdat ik in de veronderstelling was dat het de bedoeling was dat het Italiaanse voetbal zou verbeteren", aldus de routinier in gesprek met Sky. "Ik wilde zelfs nog meer geven bij Juve, maar dat was niet gemakkelijk voor mij. Ik was niet altijd gelukkig met wat ik daar gedaan heb."

"Nu ben ik wel gelukkig bij PSG, omdat mij is geleerd dat, in het voetbal, je altijd je uiterste best moet doen en bij PSG heb ik de vrijheid dat te doen", vervolgt de verdediger, die het Italiaanse voetbal momenteel niet oogstrelend vindt. "Ik verwacht dat het Italiaanse voetbal in het algemeen flink gaat veranderen, zeker na wat er is gebeurd met de nationale ploeg (geen kwalificatie voor het WK, red.)."

"Het is niet een probleem dat is gecreëerd door de bondscoach (de inmiddels ontslagen Gian Piero Ventura, red.), maar met het Italiaanse voetbal in zijn geheel. Het heeft flink aan kwaliteit ingeboet. Ze moeten het goede voorbeeld van Napoli volgen. Ik houd van hun spel en de visie die Napoli hanteert. Die visie heeft ervoor gezorgd dat het voetbal is verbeterd."