‘David Luiz wil weg bij Chelsea en praat met Spaanse grootmacht’

David Luiz gaat Chelsea mogelijk inruilen voor Real Madrid. Volgens RMC is de Braziliaans international in gesprek met de Koninklijke. De verdediger zou ontevreden zijn over zijn aantal speelminuten bij the Blues en aast daarom op een vertrek uit Londen.

David Luiz is bij Chelsea bezig aan zijn tweede periode, nadat hij in de zomer van vorig jaar voor 38,5 miljoen euro werd teruggekocht van Paris Saint-Germain. Waar hij vorig seizoen nog van grote waarde was voor de ploeg van manager Antonio Conte, is de dertigjarige verdediger dit seizoen niet zeker meer van een basisplaats bij Chelsea. Deze maand speelde David Luiz nog geen enkel competitieduel en tegen Manchester United werd hij zelfs buiten de wedstrijdselectie gelaten.

Conte zei na de 1-0 overwinning op the Red Devils dat het om een tactische keuze ging. Er zou echter meer aan de hand zijn en David Luiz zou in januari mogen vertrekken. Behalve Real Madrid zouden ook Paris Saint-Germain en Internazionale interesse hebben om hem op huurbasis over te nemen. Met oog op het WK in Rusland is het voor de international belangrijk om in 2018 veel aan spelen toe te komen.