Emotionele Gattuso ‘in de hemel’: ‘Ik weet dat niet iedereen mij mag’

Gennaro Gattuso wil AC Milan weer naar de Italiaanse top brengen. De nieuwe trainer van i Rossoneri, die de ontslagen Vincenzo Montella opvolgt, hoopt dat de club beter gaat eindigen dan de huidige zevende plek in de Serie A, met reeds achttien punten achterstand op koploper Napoli. "Dit is een belangrijke dag, ik draag een grote verantwoordelijkheid", aldus Gattuso bij zijn presentatie.

"Het wordt een zware klus. Dit team heeft veel nationaliteiten en een gemiddelde leeftijd van 21 jaar. Ze beleven geen makkelijke tijd, maar alle ingrediënten zijn aanwezig om succesvol te zijn. Ik voel dezelfde emoties als toen ik een speler was, als ik naar Milan kom voelt het alsof ik in de hemel ben. Ik houd van mijn baan en ik doe het met passie, een club als deze leiden is een privilege", wordt Gattuso geciteerd door diverse Italiaanse media.

"We moeten voelen alsof we op het slagveld staan, al zal dat niet genoeg zijn want we hebben ook kwaliteit nodig. De wedstrijd tegen Benevento (zondag, uit) moet als een WK-finale zijn. Ik wilde altijd door het vuur gaan voor mijn teamgenoten en datzelfde wil ik van de spelers zien", aldus de Italiaanse oud-middenvelder, die eerder jeugdelftallen trainde.

Er wordt gesteld dat Gattuso vooral een goede motivator is, maar geen tacticus. "Ik vind het belachelijk dat er alleen maar over mijn passie wordt gepraat. Ze hebben me niet zomaar mijn licentie gegeven, ik heb ervoor gestudeerd. Er zijn 72 punten die gewonnen kunnen worden en ik kan niet alleen als tussenpaus gezien worden. Ik weet dat niet iedereen mij mag, maar ik weet wat ik teams kan geven", besluit de trainer.