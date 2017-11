Pochettino trekt pijnlijke conclusie: ‘Het is voor hen een grote motivatie’

Tottenham Hotspur speelt dinsdagavond een uitwedstrijd tegen Leicester City, maar Mauricio Pochettino erkent dat ook een duel op Wembley niet als een thuiswedstrijd voelt. The Spurs moeten dit seizoen uitwijken naar het legendarische stadion in Londen, maar de manager van de Engelse topclub ziet nadelen aan het spelen op Wembley.

Tottenham heeft slechts drie van de zeven thuisduels dit seizoen in de Premier League gewonnen en dat steekt de Argentijn. "Het gevoel is veel beter als je uit speelt dan dat je op Wembley speelt", citeert onder meer ESPN. "Want als je op Wembley speelt, speel je soms ook uit. Dat is de realiteit. Tot nu toe hebben we betere resultaten bij uitwedstrijden dan thuiswedstrijden."

"We hadden moeite tegen bijvoorbeeld Burnley, West Bromwich Albion en Swansea City. We moeten dealen met teams die veel dieper inzakken dan andere tegenstanders. We hebben gepraat met de staf van West Bromwich en zij zeiden dat er meer motivatie bij het team was omdat ze op Wembley speelden. Dat is iets extra's waar we tegen moeten vechten. Het is een grote motivatie voor tegenstanders."