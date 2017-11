Björn Kuipers zat vol spanning voor de laptop: ‘Het was exact 08.22 uur’

Björn Kuipers wordt beschouwd als een van de betere scheidsrechters ter wereld en heeft al vele internationale topwedstrijden mogen leiden, zoals de Champions League-finale in 2014 tussen aartsrivalen Real Madrid en Atlético Madrid en de eindstrijd van de Confederations Cup in 2013 tussen thuisland Brazilië en Spanje. Kuipers koestert warme herinneringen aan laatstgenoemde duel.

Kuipers mocht voor 82.000 duizend toeschouwers en miljoenen tv-kijkers bewijzen waarom hij de aangewezen leidsman was voor de kraker, die uiteindelijk werd gewonnen door Brazilië met 3-0. "Die overwinning gaf het land zo'n boost, een jaar voor het WK. Ik kon de kracht voelen op het veld, echt overal. Het gaf mij kippenvel", aldus de scheidsrechter op de site van de FIFA.

Een jaar later mocht hij zich melden op het WK. "Ik kan me nog het exacte moment herinneren toen ik hoorde dat ik genomineerd was. Het was een ochtend in januari 2014, het was exact 08.22 uur", aldus de supermarkteigenaar, die zich al een tijd voor zijn laptop had genesteld om het nieuws tot zich te krijgen. Kuipers zegt dat men mentaal ijzersterk moet zijn om het vak uit te oefenen: "Als je niet in jezelf gelooft en geen vertrouwen hebt in je competenties, ga je nooit slagen."