Ajax-talent wil Dzsudzsák achterna: ‘In zijn voetsporen treden’

Szabolcs Schön maakte in januari de overstap van de jeugdopleiding van Budapest Honvéd naar die van Ajax. De zeventienjarige buitenspeler speelt in de ploeg van trainer John Heitinga in Onder-19. Het Hongaarse talent vertelt op de clubwebsite dat hij het goed naar zijn zin heeft in Amsterdam. “Hopelijk kan ik in de voetsporen van Balázs Dzsudzsák treden”, aldus Schön.

De scouts van Ajax raakte vorig jaar overtuigd van de Hongaars jeugdinternational. De talentvolle Ajacied weet nog goed wanneer hij de scouts overtuigde. “Dat was denk ik tijdens het uitduel met Hongarije Onder-17 tegen Denemarken Onder-17. We speelden twee wedstrijden en wonnen met 3-0 en 3-1. Ik scoorde een keer en gaf twee assists. Daarna bleven ze me volgen en toen ik goed bleef spelen wisten ze bij Ajax genoeg.“

Schön woont in een gastgezin, terwijl zijn Hongaarse vriendin nog in zijn geboorteland woont. Hoewel hij haar mist, heeft hij het goed naar zijn zin bij Ajax. “Het is echt geweldig”, erkent hij. “De club is zoveel groter dan mijn vorige club. De spelers zijn van een hoger niveau en het tempo ligt veel hoger. De teamgenoten en trainers zijn erg aardig, ik speel veel wedstrijden, dus ik ben blij met de ontwikkeling die ik hier doormaak.“

De linksbuiten hoopt volgend jaar ook nog in de ploeg van Heitinga te spelen. “Het jaar erna wil ik graag aansluiten bij Jong Ajax en dan hoop ik stap voor stap bij Ajax 1 te komen”, aldus Schön, die hoopt het voorbeeld van Dzsudzsák te volgen. “Hij speelde tot zes jaar geleden voor PSV en is net als ik linker- of rechteraanvaller. Een goede speler, die zowel in de Eredivisie als in het Hongaarse Elftal heeft gespeeld. Dzsudzsák is nu dertig jaar, dus hopelijk kan ik over een paar jaar in zijn voetsporen treden.”