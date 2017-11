Miljoenenaankoop ‘leeft de droom’ bij United: ‘Voor mij was hij de grootste’

Manchester United neemt het dinsdagavond op tegen Watford en dat doen the Red Devils ongetwijfeld weer met Nemanja Matic in de gelederen. De middenvelder, die afgelopen transferperiode overkwam van Chelsea voor 45 miljoen euro, maakt onder José Mourinho indruk. Matic zelf is in zijn nopjes dat hij heeft getekend bij de Engelse grootmacht.

"Als we beslag zouden kunnen leggen op de landstitel, zou dat ongelooflijk veel betekenen: voor mij, de club, maar ook voor de fans. De fans kunnen op z'n minst van mij verwachten dat ik alles ga geven. We gaan zien wat we gezamenlijk voor elkaar weten te boksen en ik denk dat we veel kunnen presteren samen", aldus de Serviër in gesprek met United-Supporteren.

"Ik leef mijn droom op dit moment en natuurlijk heb ik ook de droom om de landstitel met United te winnen. Ik weet nog goed dat ik de Champions League-finale van 1999 keek op de televisie. Ik weet nog steeds alles van die wedstrijd, of tenminste heel veel, vooral over Manchester United. United was destijds een bekend team. Ze hadden veel fantastische spelers, maar voor mij was Ryan Giggs de grootste. Toen Nemanja Vidic naar United kwam, bewonderde ik hem ook."