‘RB Leipzig voldoet niet aan de regels en moet daarom geen licentie krijgen’

RB Leipzig is afgelopen jaren in een mum van tijd opgestoomd naar de top van de Bundesliga en de Champions League. Die Roten Bullen krijgen geregeld kritiek op de manier hoe het succes tot stand is gekomen. Klaus Hofmann, voorzitter van FC Ausburg, heeft op de jaarlijkse ledenvergadering van zijn club nog eens benadrukt dat RB Leipzig geen licentie zou mogen krijgen.

“Ik geloof niet dat RB Leipzig feitelijk voldoet aan de regels van de Bundesliga. Om die reden zou de club eigenlijk geen licentie mogen krijgen”, wordt Hofmann geciteerd door Kicker. De preses van FC Ausburg ergert zich vooral aan het feit dat RB Leipzig de ‘50+1-regel' aan zijn laars lapt. In Duitsland moet het meerderheid van de club in handen zijn van leden, maar bij RB Leipzig heeft men maar een beperkt aantal leden.

“Je hebt maar zeventien leden en verder mag er niemand lid worden. Daarom ga ik proberen om in de komende maanden lid te worden. Waarom zou dat niet werken als de club aan de eisen van de Duitse voetbalbond voldoet? Ik weet zeker dat meneer Mintzlaff (algemeen directeur van RB Leipzig, red.) nu zijn communicatieafdeling op me afstuurt, maar ik mag hen ook niet”, klinkt het stellig uit de mond van Hofmann.

“Begrijp me niet verkeerd, RB Leipzig speelt fantastisch voetbal”, vervolgt de voorzitter van FC Augsburg. “Veel clubs geven veel geld uit en doen het aanmerkelijk slechter, dat moeten we toegeven. Alleen moeten de regels voor iedereen gelijk zijn, dus dat geldt ook voor RB Leipzig.”