Amsterdam kandidaat voor openingswedstrijd EK 2020

De openingswedstrijd voor het EK 2020 wordt mogelijk afgewerkt in de Johan Cruijf ArenA, zo maakt de UEFA bekend. Het uitvoerend comité van de Europese voetbalbond zal op 7 december beslissen waar de opening van het toernooi afgewerkt wordt. Naast Amsterdam zijn ook Glasgow, Sint-Petersburg, Rome en Brussel kandidaat.

Het is overigens nog allerminst zeker of Brussel wel speelstad zal zijn tijdens het EK 2020. Het toernooi wordt vanwege de zestigjarige verjaardag van de UEFA door heel Europa afgewerkt. In de Belgische hoofdstad moet een nieuw stadion verrijzen, om het oude Koning Boudewijnstadion te vervangen. Door diverse problemen is de bouw van dit stadion echter nog niet gestart. De UEFA zal volgende week ook besluiten of Brussel speelstad blijft tijdens het EK 2020.

Indien men besluit om Brussel te schrappen, zal Cardiff worden toegevoegd aan de speelsteden. Daarnaast wordt er tijdens het EK 2020 gespeeld in Londen, Bilbao, Boedapest, Boekarest, Dublin, Kopenhagen, München en Baku. De halve finales en de finale worden afgewerkt op Wembley. Amsterdam is zeker van drie groepswedstrijden en een achtste finale van het EK 2020.

Indien Oranje zich weet te plaatsen voor het toernooi, zal het twee ‘thuiswedstrijden’ spelen. Om de Johan Cruijff ArenA klaar te maken voor het toernooi, zal het voor een bedrag van vijftig miljoen euro gerenoveerd worden. De capaciteit van vijftigduizend toeschouwers blijft onveranderd. “We willen in 2020 opnieuw trendsetter zijn met de Arena, zoals we dat waren bij de opening in 1996”, zei directeur Henk Markerink vorig jaar.