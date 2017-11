Wenger stellig: ‘Ze vertrekken alleen als er iets ongelofelijks gebeurt’

Bij Arsenal gaat het dit seizoen geregeld over Mesut Özil en Alexis Sánchez. Het duo is in het bezit van een aflopende verbintenis en wordt haast wekelijks in verband gebracht met een transfer. Onlangs doken berichten op dat Arsenal Özil en Sánchez in januari van de hand wil doen om nog een transfersom aan hen over te houden, maar dit is volgens manager Arsène Wenger niet waar.

“Zolang ze hier zijn, zullen ze het beste geven voor de club. Ze blijven hier in ieder geval tot het einde van het seizoen, zo heb ik dat in mijn hoofd. Er moet iets ongelofelijks gebeuren om daar verandering in te brengen. Ik ben niet de enige persoon om te beslissen of ze na dit seizoen nog zullen blijven, daar moeten ze zelf vooral een beslissing over nemen”, zegt Wenger tegenover de BBC.

Niet alleen Sánchez en Özil zijn in het bezit van een aflopend contract, ook Jack Wilshere ligt nog tot komende zomer vast bij Arsenal. Wenger heeft het gevoel dat de middenvelder bij the Gunners zal blijven. “Natuurlijk, hij is een fantastische speler. Ik zal mijn best doen om hem hier te houden”, stelt de Franse manager, die Wilshere dit seizoen nog niet liet starten in een competitiewedstrijd.