Engelsman in dug-out van Real Madrid: ‘Ik stuurde gouden enveloppen’

Real Madrid neemt het dinsdagavond in de zestiende finale van de Copa del Rey op tegen Fuenlabrada, de huidige koploper van de Segunda División B. In de selectie van de derdeklasser zitten slechts drie spelers die niet over een Spaans paspoort beschikken, onder wie de 22-jarige doelman Conor O’Keefe. Deze Engelsman zal tijdens het duel met Real Madrid op de bank zitten in het Santiago Bernabéu en doet in een interview met the Guardian zijn verhaal.

O’Keefe studeert ‘international business’ en moest in zijn derde jaar een buitenlandse stage afwerken voor studiepunten. Hij koos voor de de Universidad Carlos III van Madrid, maar wilde wel blijven voetballen en deed daarom vanaf juli verwoede pogingen om ergens in Spanje aan de slag te kunnen. “Ik zei tegen mijn ouders: ‘als ik geen zaakwaarnemer kan krijgen, dan doe ik gewoon wat mijn zaakwaarnemer zou doen’. En dus maakte ik een groot Excel-bestand en zette ik daar alle clubs in die in de eerste vijf afdelingen van Spanje spelen. Ik zocht hun adressen op en als ze op een uur rijden van Madrid lagen, ging ik erheen.”

“Ik noteerde alle details die ik kon vinden: de telefoonnummers van het kantoorpersoneel, mailadressen, contactgegevens van stafleden. Het duurde een week en het zag er gelikt uit. Ik heb vervolgens al die contacten een mail gestuurd, maar kreeg steeds geen reactie. Maar gelukkig had ik de adressen bij de hand. Ik dacht: ‘ik ga handgeschreven brieven sturen’. Ik wist nog dat een ondernemer ooit heeft verteld dat hij zijn brieven naar investeerders altijd verpakte in gouden enveloppen. Als je een gouden envelop ziet, dan denk je toch: ‘oh, dat is interessant’. Je denkt niet: ‘dat is een rekening, dus die gooi ik snel weg’.”

“Ik ging naar de Ryman en heb geloof ik wel honderd gouden enveloppen gekocht. Dat was niet goedkoop. Ik stuurde ieder persoon uit mijn spreadsheet een handgeschreven brief. Een in het Engels en een in het Spaans, die was vertaald door mijn vriendin Frankie. De postbode werd mijn beste vriend. Ik ging iedere dag naar het postkantoor en ze hielpen me daar met het likken van postzegels, het afwegen van de pakketjes en het verzenden ervan.” Ondanks dat O’Keefe naar 48 clubs brieven op de post had gedaan, bleef het stil. “En dus zei ik: ‘let’s go’. Ik had zoiets van: ‘ik heb alle adressen en heb een week de tijd’.”

“Ik stapte op 12 juli met mijn vriendin op het vliegtuig, we huurden een auto, sliepen in een Airbnb en gingen iedere dag acht, negen, tien clubs af. Ik begon met Real Madrid, het eerste en het tweede. Daarna Atlético Madrid, Getafe, Leganés, Rayo Vallecano, Fuenlabrada… bij Atlético gaf ik mijn handgeschreven brief mee aan een bewaker. Hij zou het aan Cholo Simeone geven. Bij Real ben ik nooit dichtbij geweest. De toegangspoort bevindt zich op een halve mijl van het trainingsveld. Bij Getafe en Leganés mochten we de training bekijken. De meeste clubs waren aardig en wilden even een praatje maken. Ik had wat standaardzinnen geleerd, maar sprak gewoon geen Spaans. Frankie deed het gesprek.”

“We hebben met mensen gesproken op clubs, hebben brieven achtergelaten bij recepties, hebben bij stadionhekken gewacht, probeerden met trainers in gesprek te gaan…” O’Keefe had succes bij Rayo Vallecano, want van de keeperstrainer mocht hij vijf weken lang met het tweede elftal meetrainen. Een paar weken later kreeg hij echter te horen dat de club een keeper had gehaald en dat O’Keefe dus verder moest zoeken. “Bloody hell. Het voelde alsof ik gefaald had.” O’Keefe had echter wat achter de hand, want Fuenlabrada had in de tussentijd contact gezocht. “Ze zeiden dat ze vier gouden brieven van mij hadden ontvangen: twee voor de trainer en twee voor de keeperstrainer”, gaat de goalie verder.

“Ze dachten waarschijnlijk: ‘wie is die gekke Engelsman die gouden enveloppen verstuurt?’ Ze hadden erom kunnen lachen en de draak met mij kunnen steken, maar in de plaats daarvan waardeerden ze mijn inzet en namen ze contact op.” De ex-keeper van onder meer Macclesfield Town mocht meetrainen en dwong uiteindelijk een profcontract af bij Fuenla, waardoor hij dinsdag aanwezig zal zijn tegen Real. “Het zal een geweldige ervaring worden om mijn team in het Bernabéu te bekijken. Zoiets had ik nooit voor mogelijk gehouden toen ik vorig jaar nog in een winderig Loughborough speelde, voor 28 toeschouwers op een sportpark dat Butthole Lane heette. En nu speel ik in de Copa del Rey…”