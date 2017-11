Ajax moet Sinkgraven opnieuw maanden missen door knieblessure

Ajax kan opnieuw lange tijd niet beschikken over Daley Sinkgraven, zo maakt de Amsterdamse club via officiële kanalen bekend. De linkerverdediger is vorige week in het oefenduel met Borussia Mönchengladbach (2-1 winst) opnieuw geblesseerd geraakt aan zijn knie en liep letsel op aan de binnenband van het gewricht.

Daar wordt Sinkgraven woensdag aan geopereerd, waarna hij drie tot zes maanden moet revalideren. Een dergelijke blessure hield hem al twee keer lange tijd aan de kant. In april liep hij in de wedstrijd tegen Schalke 04 eerder letsel op aan de binnenband van de knie, waardoor hij het restant van het seizoen moest missen. In het begin van de voorbereiding ging het opnieuw mis voor Sinkgraven.

Daardoor speelde hij dit seizoen pas vijf wedstrijden voor Ajax. Marcel Keizer gaf zondag na de wedstrijd tegen Roda JC Kerkrade (5-1) in gesprek met FOX Sports toe dat hij Sinkgraven miste. “Het stond helemaal vast bij ons. Dat heeft ook te maken met de achterste vier. Met Sinkgraven als linksback was er de afgelopen wedstrijden meer beweging. Als we dit duel waren gestart met Daley hadden we het in vijf minuten opgelost.”