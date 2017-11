‘Schalke biedt salaris van twaalf miljoen om gewilde international te behouden’

Zo’n beetje de hele Europese top zit momenteel achter Leon Goretzka aan, maar Schalke 04 heeft zich nog niet neergelegd bij een vertrek van de middenvelder. Die Königsblauen willen nog één uiterste poging doen om het aflopende contract van de Duits international te verlengen en zijn bereid om hier erg ver voor te gaan.

Volgens BILD biedt Schalke 04 Goretzka een jaarsalaris van twaalf miljoen euro, wat een clubrecord zou zijn. De middenvelder krijgt dan een redelijke afkoopclausule in zijn nieuwe contract, waardoor hij over een aantal jaar alsnog de overstap naar de Europese top kan maken. Op dit moment zou de 22-jarige middenvelder twee miljoen euro per jaar verdienen bij Schalke 04.

Daarnaast ontvangt hij voor elk punt met Schalke 04 een bedrag van veertienduizend euro en elk uitgediend contractjaar leverde een bonus van een kwart miljoen euro op. Voor zijn debuut als A-international kreeg hij een premie van een ton, evenals voor zijn vierde en zesde optreden voor Duitsland. Zijn tiende interland met die Mannschaft, in september, leverde zelfs twee ton op. De 22-jarige middenvelder kwam in de zomer van 2013 voor circa drie miljoen euro over van VfL Bochum.

Ondertussen neemt het aantal geïnteresseerde clubs met de dag toe. BILD wist onlangs al te melden dat Goretzka reeds om de tafel heeft gezeten met Barcelona. Ook Liverpool, Arsenal, Manchester United, Arsenal en Bayern München zijn nadrukkelijk geïnteresseerd in Goretzka. De middenvelder zou binnen afzienbare tijd een beslissing gaan nemen over zijn toekomst.