‘Het maakt me doodsbang dat Özil mogelijk gratis naar United vertrekt’

Het begint er serieus op te lijken dat Manchester United Mesut Özil binnen wil hengelen in de zomer. Volgens Manchester Evening News staat de Duitse middenvelder van Arsenal op het lijstje met zomerse transferdoelwitten, waar ook de namen van Antoine Griezmann, Gareth Bale en Danny Rose op prijken.

Het contract van Özil bij Arsenal loopt komende zomer af en het lijkt er niet op dat hij die verbintenis alsnog gaat verlengen. Om die reden zijn the Gunners bereid om de middenvelder, evenals Jack Wilshere en Alexis Sánchez, in januari van de hand te doen, zodat het nog een transfersom aan hen over kan houden. Manchester United zou dus willen wachten tot de zomer en krijgt concurrentie van Barcelona, dat de komst van Özil ook wel ziet zitten.

“Özil die gratis naar Manchester United vertrekt, dat lijkt me een enorm succes voor hen. José Mourinho moet dat geweldig vinden, dat weet ik zeker”, zegt Ian Wright, oud-spits van Arsenal, tegenover de BBC. “Het maakt me doodsbang dat Özil mogelijk gratis naar Manchester United vertrekt. Hij is een geweldig talent en als hij goede spelers om zich heen heeft, gaat hij alleen maar beter spelen.”