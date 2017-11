‘Borussia Dortmund bereidt zich voor op ontslag Bosz’

De dagen van Peter Bosz bij Borussia Dortmund lijken geteld. Diverse media meldden zondag dat de trainer van Bayer Leverkusen moet winnen om een ontslag te voorkomen, maar RevierSport weet dat de huidige nummer vijf van de Bundesliga zich al serieus aan het oriënteren is op een opvolger en dat het vrijwel zeker is dat Bosz volgend seizoen niet meer voor de groep staat in Westfalen.

De 54-jarige Bosz moet opgevolgd worden door Julian Nagelsmann, die sinds oktober 2015 de scepter zwaait bij TSG Hoffenheim. Hij volgde Huub Stevens op, behoedde de blauwhemden voor degradatie en leidde de club later voor het eerst in de geschiedenis naar de Champions League. Nagelsmann werd in juni beloond met een nieuw contract, tot de zomer van 2021. Daarin zou wel een clausule zijn opgenomen die bepaalt dat Nagelsmann in 2019 voor vijf miljoen euro kan worden weggekocht.

Dortmund wil zich dus al eerder versterken met Nagelsmann en in Baden-Württemberg weet men dat er aan de coach getrokken wordt: “Dat de naam van een buitengewone trainer als Julian bij internationale topclubs valt, is voor ons niet nieuw. Daar kunnen wij goed mee leven. Maar Julian heeft nog een meerjarig contract en dus volgen wij alle geruchten in een vertrouwde rust”, reageert woordvoerder Hansi Flick van Hoffe.

Aangezien Nagelsmann dit seizoen nog niet haalbaar lijkt te zijn voor BVB, overweegt men naar verluidt om Armin Veh het voetbaljaar te laten afmaken. De 56-jarige Duitser vertrok in maart 2016 bij Eintracht Frankfurt en werkt tegenwoordig als analyticus bij het programma Doppelpass van Sport1. Veh krijgt bij Dortmund de voorkeur boven onder anderen Horst Hrubesch, Ottmar Hitzfeld en Lucien Favre. Voor Bosz lijkt het hoe dan ook wachten op het moment dat zijn ontslagbrief op zijn deurmat valt.