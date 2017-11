‘Ziyech is de speler om als seizoenkaarthouder te koesteren én te verafschuwen’

Ajax won zondagmiddag met 5-1 van Roda JC Kerkrade, maar na de wedstrijd ging het ook over de fluitconcerten jegens Hakim Ziyech. De 24-jarige middenvelder werd met name in de eerste helft een aantal keer uitgejouwd door het Ajax-publiek na een slechte pass. Volgens het Algemeen Dagblad komt dat mede door het feit dat Ziyech veel risico in zijn spel legt.

“De ontevredenheid bij de fans zit hem vooral in het feit dat hij daarin doorslaat. Dat elke pass beslissend moet zijn. Precies daarom vliegen de ballen een paar keer per wedstrijd zomaar over de zijlijn. Ziyech is wat dat betreft de perfecte speler om als seizoenkaarthouder te koesteren én te verafschuwen in een tijdsbestek van een paar minuten”, schrijft de ochtendkrant, die de scheidslijn tussen geniaal spel en ergerlijk balverlies ‘flinterdun’ noemt.

Volgens het Algemeen Dagblad beschikt Ziyech bovendien niet over de aaibaarheidsfactor. “Daarvoor hangen zijn schouders wat te snel na een verkeerde pass van zichzelf of van een medespeler. En dat schuurt. Het zijn precies díe momenten die zwaar wegen bij het oordeel van de toeschouwers, terwijl Ziyech toch echt de typische geliefde Ajax-voetballer voor het publiek zou moeten zijn. Wat lichaamstaal al niet kan doen”, stelt het dagblad, dat ook aanhaalt dat Ziyech niet, zoals bijvoorbeeld Justin Kluivert, opgewekt zijn verhaal doet voor de camera.

De krant noemt het publiek in de Johan Cruijf ArenA ‘atypisch’. “De essentie kwam tijdens de eerste helft tegen Roda JC weer feilloos aan het licht. De 0-1 achterstand werd niet aangegrepen om de ploeg eens even een steuntje in de rug te geven”, analyseert het Algemeen Dagblad. “Nee, de 0-1 achterstand werd aangegrepen om te laten blijken dat ze híer geen kaartje voor hebben betaald. En dan ligt de lat voor Ziyech nog even hoger dan voor de rest. Juist omdat er met zijn kwaliteiten zoveel verwacht wordt.”