Braziliaans icoon neemt in tranen afscheid: ‘Ik stop met een gerust hart’

José Roberto da Silva Júnior, beter bekend als Zé Roberto, heeft een punt achter zijn loopbaan gezet. De 43-jarige middenvelder speelde maandagavond tegen Botafogo (2-0) zijn laatste wedstrijd voor Palmeiras, had na afloop de tranen in zijn ogen staan en werd gejonast door zijn ploeggenoten van de club uit São Paulo.

“Ik beëindig een succesvolle cyclus die niet beter beëindigd had kunnen worden dan met een overwinning. Als ik zie wat ik allemaal heb bij kunnen dragen aan het voetbal, stop ik met een gerust hart”, zei de tot linksback omgeturnde middenvelder na afloop. Zé Roberto speelde 133 wedstrijden voor Palmeiras, was daarin goed voor vier doelpunten en zeven assists en won de Copa do Brasil en de Série A.

Zé Roberto begon zijn carrière bij Santos en kwam later bij Real Madrid, Bayer Leverkusen, Bayern München, opnieuw Santos, Hamburger SV, Al-Gharafa, Grêmio en dus Palmeiras terecht. De 84-voudig international won in het seizoen 1997/98 de Champions League, werd met Bayern vier keer kampioen en won met Brazilië onder meer twee keer de Copa América en twee keer de Confederations Cup.