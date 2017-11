Cillessen voelt zich bestolen: ‘Kijk maar naar Borussia Dortmund’

Barcelona dacht zondagavond op voorsprong te komen tegen Valencia toen Lionel Messi zijn inzet via de doelman achter de lijn zag verdwijnen, maar de arbitrage liet doorspelen. Miljoenen voetbalfans waren verbijsterd en ook Jasper Cillessen, die op de bank zat, kon niet geloven dat de scheidsrechter de goal niet toekende.

“Je vraagt je toch af waarom zo'n grote competitie als de Primera Division geen doellijntechnologie heeft. De belangen zijn zo groot”, aldus de 28-jarige Cillessen in gesprek met De Telegraaf. De voorzitter van de scheidsrechterscommissie van LaLiga, Victoriano Sánchez Arminio, liet anderhalve week geleden weten dat de doellijntechnologie vanaf volgend seizoen wordt ingevoerd in de hoogste afdeling van Spanje, maar dat de techniek dit seizoen waarschijnlijk al bij enkele duels getest zal worden.

In Mestalla was evenwel nog geen doellijntechnologie aanwezig, want anders was Barcelona op 0-1 gekomen. “Het is helaas zo dat ons twee punten zijn ontnomen”, gaat Cillessen verder. “Je kunt het nooit helemaal met zekerheid zeggen. Kijk maar naar Borussia Dortmund, want voor Peter Bosz was 4-0 niet genoeg. Maar als wij op voorsprong komen, is dat met onze verdediging normaal gesproken goed voor een zege”, besluit de international.