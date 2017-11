Miedema: ‘Je hebt altijd ouwe zeurzakken die nergens voor openstaan’

De dames van het Nederlands elftal nemen het dinsdag in Nijmegen op tegen Ierland en hopen dan goede zaken te doen in de kwalificatiereeks voor het WK. De voorbereiding op dit duel is echter enigszins verstoord door de ontstane discussie over een hogere vergoeding voor de Oranjevrouwen. De discussie werd aangewakkerd door onder anderen Vivianne Miedema, die anderhalve week geleden in the Guardian liet optekenen dat de KNVB wat haar betreft het premiestelsel mag aanpassen.

De spits van Arsenal suggereerde dat de vergoeding bij interlandverplichtingen wat haar betreft gelijk getrokken mag worden tussen de mannen en vrouwen: “Het is erg belangrijk, want we steken er net zoveel energie in als de mannen. Ik denk dat je dan ook hetzelfde verdient. Wij zijn de Europese kampioenen. De mannen hebben zich niet eens gekwalificeerd voor het WK en eerder ook niet voor het EK. Het is dan gerechtvaardigd om te zeggen dat we nu net zoveel geld verdienen als zij”, vertelde de 21-jarige Hoogeveense onder meer.

De onderhandelingen tussen de voetbalsters, die worden vertegenwoordigd door spelersvakbond VVCS, en de KNVB zijn al gaande, meldt het Algemeen Dagblad. Miedema laat nu aan De Telegraaf weten de ‘reuring’ te betreuren: “Ik heb het niet op deze manier gezegd. Ik heb gezegd dat wij meer waard zijn dan we op dit moment krijgen (…) Je hebt in zo’n geval altijd voor- en tegenstanders en van die ouwe zeurzakken die helemaal nergens voor openstaan”, voegt ze daar aan toe.

“De moraal van het verhaal is dat wij onze wensen kenbaar hebben gemaakt bij de KNVB, dat de bond er positief in staat en dat VVCS er verder mee aan de slag is. Afwachten dus.” Sportmarketeer Chris Woerts stelt vast dat de vrouwen een ‘valide punt’ hebben als ze meer financiële waardering willen zien voor hun prestaties: “Naar de EK-finale keken miljoenen mensen. Daar hebben de vaste sponsors van de KNVB vol van geprofiteerd. In zekere zin hebben de vrouwen zo bezien de meubels gered, omdat de mannenploeg het laat afweten. De volle stadions bij de vrouwen, nieuwe televisiedeals. Het vertegenwoordigt allemaal een bepaalde waarde. Daar mogen de vrouwen zelf ook van profiteren.”