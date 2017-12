‘In de Eredivisie zouden wij meedraaien in de subtop, geen twijfel mogelijk’

Roly Bonevacia heeft weinig tijd nodig gehad om uit te groeien tot belangrijke kracht bij Western Sydney Wanderers. De middenvelder kwam afgelopen zomer over van Wellington Phoenix en werd direct basisspeler. Het leven in Australië bevalt hem uitstekend, vertelt Bonevacia aan Voetbalzone.

Als voetballer is het 'veel relaxter' in Australië dan in Nederland, zegt de voormalig speler van onder meer Ajax, NAC Breda en Roda JC Kerkrade. "Voetbal is hier niet de main sport. Daarom staat er niet zoveel druk op. Het niveau hier is vrij goed en er vallen veel doelpunten in de competitie, want het spel gaat op en neer."

Het niveau van Western Sydney Wanderers laat zich volgens Bonevacia vergelijken met een club als AZ. "Ons voetbal lijkt ook wel op dat van Heracles Almelo, dat ik momenteel goed vind voetballen. In de Eredivisie zouden we meedraaien in de subtop, geen twijfel mogelijk. De Australische competitie als geheel zou ik vergelijken met de Championship. Het is gewoon hard werken, veel rennen, veel duels en constant schakelen."

Het volledige interview met Roly Bonevacia, waarin hij onder meer vertelt over zijn verleden bij Ajax en het doorstaan van een aardbeving, verschijnt zondag op onze website.