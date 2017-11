‘Mijn ultieme doel is om in de basis te staan van Ajax’

De beloften van Ajax boekten maandagavond een 3-0 overwinning op FC Dordrecht en de score werd geopend door Dennis Johnsen. De negentienjarige linksbuiten werd na ruim een half uur spelen aangespeeld door Carel Eiting, liet drie tegenstanders zijn hielen zien en vond met een laag schot de korte hoek.

Johnsen maakte daarmee alweer zijn vierde doelpunt van het seizoen in de Jupiler League, maar het liefst komt hij logischerwijs uit in de Eredivisie. “Ik speel nu voor beide elftallen. Soms zit ik daar op de bank en dan speel ik bij Jong. Maar ik moet spelen, dus ik vind het prettig om bij Jong te spelen. Het is ook heel leuk om op de bank te zitten bij het eerste. Mijn ultieme doel is om in de basis te staan van het eerste.”

KNAP!👊 Een heerlijke solo van Dennis Johnson en hij sluit het ook nog af met een ⚽️! Geplaatst door voetbalzone op maandag 27 november 2017

Johnsen maakte eind oktober in de KNVB Beker zijn debuut in het eerste elftal en afgelopen zondag deed hij vier minuten mee in de met 5-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Roda JC Kerkrade. “Het gaat de laatste weken snel met me. Ik train veel met het eerste elftal. Het gaat goed.” De Noor kwam eerder uit voor sc Heerenveen, Rosenborg BK en Tiller IL.