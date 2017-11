‘Als hij zo doorgaat, stijgt zijn marktwaarde naar 150 miljoen euro’

Mohamed Salah heeft weinig tijd nodig gehad om te wennen bij Liverpool. De aanvaller maakte dit seizoen al vijftien doelpunten in twintig wedstrijden en is hard op weg om zijn prijskaartje van 42 miljoen euro waar te maken. Ook Mamdouh Abbas is onder de indruk van zijn 25-jarige landgenoot.

“Als hij dit seizoen in totaal meer dan twintig doelpunten maakt, dan kan zijn marktwaarde stijgen naar honderdvijftig miljoen euro”, tweet de voormalig voorzitter van Zamalek. “Hij zit momenteel bij een instituut waar ze hun best doen om het maximale uit de speler te halen. Salah respecteert dat. Ik heb met zijn zaakwaarnemer gesproken en we zijn het er allemaal over eens dat Salah tot het einde van het seizoen bij Liverpool moet blijven.”

Abbas denkt echter niet dat Liverpool het eindstation is voor de 56-voudig international: “Zeer waarschijnlijk wordt LaLiga zijn volgende bestemming.” Onder meer Real Madrid en Barcelona zouden de verrichtingen van Salah scherp in de gaten houden, maar vooralsnog lijkt Salah niet van plan om te vertrekken en bovendien heeft hij nog een contract tot medio 2022. De linkspoot speelde eerder voor AS Roma, Chelsea, Fiorentina, FC Basle en Arab Contractors.