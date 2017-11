Buffon sluit rentree niet uit: ‘Ik ben een strijder, ik loop niet weg’

Gianluigi Buffon sluit niet uit dat hij nog eens zijn rentree maakt voor de nationale ploeg. De doelman liet na de uitschakeling voor het WK weten zijn ‘laatste officiële wedstrijd’ voor i Azzurri te hebben gespeeld, maar als hij nodig is, dan zal hij niet twijfelen om zijn land uit de brand te helpen.

“Ik heb een bepaalde leeftijd bereikt, dus het past om een pauze te nemen. Maar ik ben een Italiaanse strijder, ik kan niet weglopen. Ook als ik zestig ben en ze hebben me nodig, dan zal ik daarop reageren”, zo vertelde de 39-jarige Buffon maandagavond op een gala, waar hij geciteerd werd door diverse Italiaanse media.



Gigi debuteerde in oktober 1997 in een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Rusland zijn debuut voor zijn land. Hij viel toen op negentienjarige leeftijd in voor de geblesseerd geraakte Gianluca Pagliuca. Buffon won met Italië uiteindelijk één prijs: het WK van 2006. De EK-finale van 2012 ging verloren en op de Confederations Cup van 2013 pakte Buffon het brons.

“Dit was mijn laatste officiële wedstrijd met de nationale ploeg”, zei Buffon twee weken geleden na de remise tegen Zweden. “Ik verlaat een talentvolle selectie met spelers die allemaal hun zegje zullen doen, Gianluigi Donnarumma en Mattia Perin incluis. Ik bedank iedereen die met ons is geweest.” Het contract van Buffon bij Juventus loopt overigens nog tot de zomer van 2018 door.