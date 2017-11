Dembélé aangepakt door ‘Barça-doelwit’: ‘Niet de juiste attitude’

Ousmane Dembélé maakte afgelopen zomer de veelbesproken overstap van Borussia Dortmund naar Barcelona. De jonge Fransman weigerde op een gegeven moment op de training van BVB te verschijnen om een transfer te forceren, tot ergernis van Peter Bosz en zijn voormalig teamgenoten. Jean Michaël Seri veroordeelt het gedrag van het talent.

"Voor een jonge speler als Dembélé is dat niet de juiste attitude om aan te nemen", zegt de middenvelder van OGC Nice in gesprek met Le Parisien. "Als iemand niet goed geïnformeerd is, gaan ze beslissingen maken die niet juist zijn. Toen hij arriveerde bij Barcelona raakte hij geblesseerd. Zonder de druk en spanning waarmee hij te kampen had, was hij misschien wel niet geblesseerd geraakt."

"In tegenstelling tot Dembélé bleef Kylian Mbappé ver weg van alle commotie voordat hij bij Paris Saint-Germain tekende", aldus Seri, die ook in de belangstelling stond van de Catalaanse grootmacht. "Het was een moeilijke tijd", zegt Seri over afgelopen zomer. "Het zal me tot het einde van mijn carrière blijven achtervolgen, maar ik heb de bladzijde van het boek omgeslagen. Ik wil niet meer denken aan het verleden."