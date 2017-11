Vertrek van sterspeler dreigt voor Zwolle na Griekse en Engelse interesse

PEC Zwolle raakt Youness Mokhtar in de winterstop mogelijk kwijt. Voetbal International meldt dat de 26-jarige linksbuiten op een buitenlands avontuur aast en in de belangstelling staat van AEK Athene en een club uit de Championship.

Club en speler hebben afgesproken dat er in januari onderhandeld kan worden over een transfer omdat PEC op die manier nog een transferbedrag ontvangt. Het contract van de voormalig jeugdinternational van Marokko loopt immers in de zomer af.

Mokhtar liet eind oktober weten dat hij voorlopig niet wil praten over een eventueel nieuw contract in het MAC³PARK Stadion: “Inmiddels ben ik 26 jaar en ik zou graag nog eens in het buitenland spelen. De tijd begint te dringen. Ik ben wel benieuwd wat er bijvoorbeeld deze winter op mijn pad komt. Laten we nu eerst maar genieten van de goede prestaties.”

Mokhtar komt uit de jeugd van PSV en via FC Eindhoven kwam hij in de zomer van 2012 bij PEC Zwolle terecht. De flankspeler vertrok vervolgens naar FC Twente en na een avontuur bij Al-Nasr in Saudi-Arabië keerde hij in de winter van 2016 terug bij De Blauwvingers. Mokhtar was dit seizoen goed voor vijf doelpunten en twee assists in de Eredivisie.