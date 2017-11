Verrassende nederlaag NEC; prachtig doelpunt Dennis Johnsen

NEC is tegen de tweede nederlaag aangelopen in de Jupiler League. De koploper ging met 3-2 onderuit tegen Telstar en zag achtervolger Fortuna Sittard tegelijkertijd winnen van Helmond Sport. De beloften van Ajax en PSV boekten eveneens overwinningen, maar De Graafschap deed dat niet. De Superboeren remiseerden tegen FC Den Bosch (1-1) en blijven zodoende vierde staan.

Telstar - NEC 3-2

NEC maakte in de eerste helft geen geweldige indruk en had geluk dat de tegenstander na een kwartier niet verder kwam dan de paal en dat een treffer van de thuisploeg na 24 minuten vanwege buitenspel werd afgekeurd. Namens NEC kregen Mohamed Rayhi, Ferdi Kadioglu en Sven Braken kansen, alvorens Rayhi vlak voor rust met een stift de kruising raakte. In de tweede helft ging NEC weer verder op zoek naar een treffer, maar het was Telstar dat scoorde. Toine van Huizen schoot via de lat binnen: 1-0. Mohammed Osman verdubbelde later met een fantastische knal de marge: 2-0. Telstar leek de zege binnen te hebben, maar NEC kwam door een strafschop van Anass Achahbar en een goal van Braken langszij. Telstar hield de punten door een intikker van Melvin Platje toch nog in eigen huis: 3-2.

Helmond Sport - Fortuna Sittard 1-3

André Vidigal was dé man van de eerste helft, want de linksbuiten opende de score met een intikker en maakte tevens de 1-2 door na een counter het net te laten bollen. Helmond werd voornamelijk gevaarlijk met afstandsschoten en eentje daarvan leverde de gelijkmaker op: Arne Naudts kwam op het scorebord terecht en had daarvoor al de paal geraakt. Na de pauze probeerde Helmond de tegenstander meer onder druk te zetten, maar grote kansen bleven uit. Fortuna toonde zich evenmin tevreden over de stand en zocht naar de bevrijdende 1-3. Die viel in de blessuretijd, toen Stefan Askovski scoorde in het Lavans Stadion. Fortuna heeft nu nog maar vier punten minder dan NEC.

KNAP!?? Een heerlijke solo van Dennis Johnson en hij sluit het ook nog af met een ??! Geplaatst door voetbalzone op maandag 27 november 2017

Jong Ajax - FC Dordrecht 3-0

Dennis Johnsen zorgde er na een prachtige solo voor dat Ajax met een voorsprong aan de thee kon. De Deen dribbelde na 34 minuten drie tegenstanders voorbij en vond de korte hoek: 1-0. Ajax domineerde het balbezit op De Toekomst en was eerder al gevaarlijk geweest via onder anderen Noussair Mazraoui, alvorens Johnsen dus het verschil maakte. Dordrecht kwam niet verder dan een mogelijkheid voor Maislon Lima. Na de pauze kregen De Schapenkoppen meer grip op de wedstrijd, maar via Dani de Wit liep Ajax na 72 minuten uit naar een 2-0 overwinning. Hij scoorde na een vrije trap van Carel Eiting. Hierna raakte Denis Mahmudov nog de lat en bepaalde Ché Nunnely de eindstand op 3-0.

FC Den Bosch - De Graafschap 1-1

De Graafschap kreeg in de beginfase een tegenvaller te verwerken toen Youssef El Jebli zich noodgedwongen moest laten vervangen. FC Den Bosch kreeg de beste kansen in de eerste helft, maar Filip Bednarek liet zich niet passeren door Dennis Kaars en Sven Blummel en de doelman zag een treffer van Jort van der Sande vanwege buitenspel worden afgekeurd. De beste mogelijkheid voor De Graafschap was voor Daryl van Mieghem, die op Kees Heemskerk schoot. In de tweede helft wist De Graafschap opnieuw niet te overtuigen en nadat men al een bal van de lijn had gehaald, maakte Blummel er na 73 minuten uit een rebound 1-0 van. Invaller Sjoerd Ars hielp De Graafschap met een intikker nog aan een punt: 1-1.

FC Emmen - MVV Maastricht 2-1

FC Emmen denderde in de beginfase over de bezoekers heen en Michael Verrrips moest enkele keren kordaat optreden. Cas Peters wist de doelman echter na negen minuten te verschalken na een goede aanval van de Drentenaren. Even later ontsnapte MVV op miraculeuze wijze aan een grotere achterstand. Iedereen telde de tweede goal al van FC Emmen, maar het leer raakte twee palen, waarna Verrips kon ingrijpen. Vlak voor rust maakte de thuisploeg de verdiende 2-0, wederom via Peters. Atilla Yildrim leek in de tweede helft te scoren en MVV hoop te bieden, maar hij maakte volgens scheidsrechter hands. Vlak voor tijd maakte Dogan Golpek nog de 2-1, maar daar bleef het bij.

Go Ahead Eagles - Jong FC Utrecht 0-0

In een vermakelijke eerste helft werd er niet gescoord in Deventer. De bezoekers hadden in het begin van de eerste helft het meeste aanspraak op de openingsgoal via onder meer huurling Matthew Willock, maar naarmate het duel vorderde, werd de thuisploeg sterker. Stefano Beltrame had de grootste mogelijkheid, maar hij kon tien minuten voor het rustsignaal het net niet vinden. In de tweede helft creëerden beide ploegen enkele kansen om de score te openen, maar de doelmannen hielden hun doelen schoon, vooral tot onvrede van de fans van Go Ahead, de club die door de remise in het rechterrijtje van de Jupiler League blijft steken.

FC Eindhoven - SC Cambuur 2-1

In de eerste minuten was het aftasten geblazen, maar daarna sloegen de Eindhovenaren toe: Mart Lieder kon na tien minuten nog niet tot scoren komen, maar even later was het Tibo van de Velde die de openingstreffer voor zijn rekening nam. Kevin van Kippersluis had snel daarna de uitgelezen kans om zijn ploeg langszij te schieten, maar zijn vrije trap spatte uiteen op het aluminium. Tien minuten na de onderbreking kwam Cambuur toch op 1-1: een voorzet van Xander Houtkoop belandde via Doriano Kortstam bij Martijn Barto, die de bal kon binnentikken. De thuisploeg maakte de meeste aanspraak op de winst, maar onder anderen Tibeau Swinnen en Elton Kabangu hadden het vizier niet op scherp staan. In blessuretijd was het Lieder die zijn ploeg alsnog de winst bezorgde.

NICE! ?? Een heerlijk stiffie van Nikolai Laursen van PSV! Geplaatst door voetbalzone op maandag 27 november 2017

FC Oss - Jong PSV 0-3

Tien minuten voor rust gebeurde er iets opmerkelijks: de stadionlichten vielen plots uit. Het duel werd een tijdje gestaakt, waarna de ploegen de wedstrijd weer mochten hervatten. De talenten van PSV hadden toen al een 0-1 voorsprong op het scorebord gezet via Nikolai Laursen: na een flitsende counter van de Eindhovenaren was het de Deen die met een subtiel stiftje de baas was over doelman Xavier Mous. Sam Lammers miste vlak voor het rustsignaal een strafschop, maar in de tweede helft liepen de bezoekers uit naar een comfortabele 0-3 overwinning: Lammers maakte zijn misser goed en invaller Donyell Malen verzorgde het slotakkoord.