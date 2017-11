‘We zouden hem vermoorden als we hem slechts als tussenpaus zien’

AC Milan liet maandag weten Vincenzo Montella te hebben vervangen door Gennaro Gattuso, maar vertelde daar niet bij of Gattuso slechts als tussenpaus is doorgeschoven en dat men in de zomer wellicht weer verder gaat kijken. Sportief directeur Massimiliano Mirabelli maakt nu aan alle onzekerheid een einde.

“Gattuso is gewoon onze trainer”, aldus de bestuurder in de Italiaanse media. “We zouden hem vermoorden als we hem nu voor de leeuwen gooien en we in hem slechts een tussenpaus zouden zien. Nee, wij geven hem deze geweldige kans en we zien wel hoe het loopt.” Gattuso werkte eerder bij de Onder-19 van Milan, Pisa, OFI Kreta, Palermo en FC Sion.

Voor Montella kwam het ontslag niet geheel onverwacht, maar hij had naar eigen zeggen nog wel de steun van de spelersgroep: “Ik vind het jammer van de timing, want de jongens stonden achter me. Maar dit is voetbal. Ik hoop dat Rino het goed gaat doen, je kunt hem wel vertrouwen. Ik heb de spelers verteld dat ze Gattuso volledig moeten steunen.”

Icoon Massimo Ambrosini heeft er vertrouwen in dat de 39-jarige Gattuso gaat slagen in het San Siro: “De club heeft een dappere keuze gemaakt door voor Rino te kiezen. In sommige gevallen kunnen charisma en persoonlijkheid veel meer uitmaken dan normaal. Gattuso heeft niet zo gek veel ervaring als trainer, maar soms kan de chemie in een kleedkamer belangrijker zijn dan de ervaring die een trainer heeft…’