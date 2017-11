De Boer staat toch open voor Oranje: ‘Ik wil er over nadenken’

Frank de Boer zegt niet bij voorbaat 'nee' tegen een aanbod van de KNVB om bondscoach van het Nederlands elftal te worden. Enkele weken geleden zou De Boer in Spanje hebben gezegd dat een bondscoachschap van Oranje niet in zijn plannen voorkomt, maar broer Ronald had al ontkracht dat de ex-trainer van Ajax, Internazionale en Crystal Palace een baan bij het Nederlands elftal uitsloot.

"Ik wil er wel over nadenken'", aldus Frank de Boer bij het programma Peptalk bij Ziggo Sport. "Ik ben een doener, ik sta graag op het veld en werk het liefst elke dag met een groep spelers. Als bondscoach is dat niet zo, dus dat moet ik dan wel meenemen." De Boer, die dit jaar na 77 dagen werd ontslagen bij Crystal Palace, werkte al eerder bij het Nederlands elftal.

De oud-voetballer was namelijk assistent van bondscoach Bert van Marwijk. De Boer voerde die functie uit tot december 2010, toen hij bij Ajax aan de slag ging en daar vier landstitels pakte. Het bondscoachschap van Saudi-Arabië, dat nog een trainer voor het WK zoekt na het ontslag van Edgardo Bauza, ziet De Boer niet zitten, zo laat hij maandagavond weten.