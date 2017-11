Hazard: ‘Om eerlijk te zijn: ik geef niet alles op de training’

Eden Hazard speelt weer als vanouds na zijn slepende blessure, waardoor hij de seizoensstart van Chelsea aan zich voorbij moest laten gaan. De Belgisch international is belangrijk voor the Blues en daardoor is het volgens de sterspeler essentieel dat hij niet alles geeft op de training, omdat hij wil voorkomen dat hij weer in de lappenmand terechtkomt.

"Of ik mijn benen bescherm bij de training? Ja, ja, ja! Om eerlijk te zijn: ik geef niet alles op de training", aldus Hazard, de speler die volgens de London Evening Standard sinds 2014 de meeste aanslagen te verduren heeft gekregen tijdens Premier League-wedstrijden. "Mij hoor je niet klagen, hoor", citeert het Laatste Nieuws. "Ik doe er alles aan om mijn lichaam zo goed en zo kwaad mogelijk voor te bereiden op training."

"Ik weet dat ik stevig op mijn benen sta en daar werk ik ook aan", vervolgt de 26-jarige Hazard, die zich wel zorgen zou maken dat hij vaak doelwit is tijdens wedstrijden. "Ik heb het geluk dat ik gezond ben. Wanneer ik op het veld sta, incasseer ik inderdaad veel trappen. Maar dat hoort er nu eenmaal bij. Na elke wedstrijd heb ik bloeduitstortingen of blauwe plekken en soms heb ik er last van."

"Ik onderga veel tackles, vooral op mijn enkels. Daarom dat ik op training niet altijd voluit ga. Wanneer we rondo's doen, vliegen sommigen er als gekken in. Maar ik wil niet getrapt worden op trainingen. Ik probeer bij de trainingen wat te herstellen en mijn rust te pakken, zodat ik in de wedstrijden wel alles kan geven en kan presteren", besluit de Belg.