Ronaldo als voorbeeld: ‘Hij werd toen Wereldvoetballer van het Jaar’

Bartholomew Ogbeche was een zeer waardevolle kracht bij SC Cambuur, maar bij Willem II werd de spits geteisterd door blessureleed. Afgelopen zaterdag was de Nigeriaan echter zeer belangrijk voor de Tilburgers door in de tweede helft drie keer te scoren tegen VVV-Venlo (3-3). Ogbeche genoot van het duel in Limburg, na lang aan de kant gestaan te hebben.

De aanvaller raakte geblesseerd op 15 januari van dit jaar in het duel met NEC. "Mijn seizoen was meteen klaar. Het was mijn kruisband. Ik moest er keihard voor werken om terug te komen. Fysiek is één ding, maar mentaal is het ook moeilijk", vertelt Ogbeche in gesprek met de NOS. De Nigeriaan kreeg hoop door te denken aan zijn idool Ronaldo.

De Braziliaanse oud-spits van onder meer PSV, AC Milan, Barcelona en Real Madrid raakte in zijn voetballoopbaan drie keer zwaar geblesseerd aan zijn kruisband. "Iedereen kent het verhaal van Ronaldo", aldus Ogbeche. "Ook hij raakte geblesseerd aan zijn kruisband. Hij kwam terug en werd Wereldvoetballer van het Jaar. Ik denk dat als ik mentaal sterk ben, ik ook terug kan komen als een betere speler."