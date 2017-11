El Ahmadi en Traoré maken kans op prijs; Ziyech niet genomineerd

Feyenoorder Karim El Ahmadi en ex-Ajacied Bertrand Traoré van Olympique Lyon zijn in de race om Afrikaans Speler van het Jaar te worden. In totaal zijn elf voetballers genomineerd voor de prestigieuze prijs, die onderdeel uitmaakt van de CAF Awards 2017. Een opvallende afwezige in het rijtje is Hakim Ziyech, die met Marokko is geplaatst voor het WK en afgelopen seizoen met Ajax de Europa League-finale haalde.

Op 4 januari 2018 worden de CAF Awards uitgereikt in Accra, de hoofdstad van Ghana. Naast Ziyech is ook onder anderen Riyad Mahrez van Leicester City niet genomineerd. Naast El Ahmadi (Feyenoord) en Bertrand Traoré maken ook Premier League-klanten Mohamed Salah (Liverpool), Sadio Mané (Liverpool) en Victor Moses (Chelsea) kans op de prijs.

Ook Pierre-Emerick Aubameyang, die moeilijke tijden kent onder Peter Bosz bij Borussia Dortmund, en Naby Keïta van RB Leipzig zijn genomineerd. De andere kanshebbers zijn Denis Onyango (Mamelodi Sundowns), Keita Baldé (AS Monaco), Vincent Aboubakar (FC Porto) en Yacine Brahimi (FC Porto). Voor het eerst mogen ook de aanvoerders van de nationale teams van Afrika meestemmen bij de verkiezing.