Promes en Spartak winnen cruciale kraker; schitterend doelpunt Adriano

Spartak Moskou doet weer helemaal mee om de titel in Rusland. De regerend kampioen versloeg maandagavond Zenit Sint-Petersburg (3-1) en heeft nog maar twee punten minder dan Zenit, dat tweede staat. Lokomotiv Moskou gaat na achttien speelronden aan kop in de Premjer Liga en heeft acht punten meer dan Spartak.

Quincy Promes deed negentig minuten mee, maar was dit keer niet betrokken bij een doelpunt. De thuisploeg begon sterk en leek na een kwartier op voorsprong te komen, maar Luiz Adriano werd teruggefloten vanwege buitenspel. Vijf minuten later was het alsnog raak: Aleksandr Samedov stuurde een voorzet van Dmitri Kombarov naar de verre hoek en zette Spartak op voorsprong. Op het moment dat Zenit hierna wat meer grip leek te krijgen op de wedstrijd, sloeg Spartak voor een tweede keer toe.

Een HEERLIJK doelpunt van FC Spartak Moscow, ФК "Спартак-Москва" in de kraker tegen Zenit Football Club!😍 Geplaatst door voetbalzone op maandag 27 november 2017

Luiz Adriano krulde fraai raak na een hakje van Zé Luis en was zo het eindstation van een prachtige aanval. Roberto Mancini greep in en slachtofferde Matías Kranevítter ten faveure van Emiliano Rigoni. Een paar seconden na die wissel viel de aansluitingstreffer: Domenico Criscito schoot een afvallende bal via het been van een Spartak-verdediger achter Aleksandr Selikhov. De bezoekers gingen weer geloven in een goed resultaat.

Zenit had op slag van rust eigenlijk op gelijke hoogte moeten komen, ware het niet dat Aleksandr Kokorin van dichtbij tegen de buitenkant van de paal kopte. In de tweede helft kregen beide partijen nog enkele kansen: Selikhov redde op een schot van Leandro Paredes en een kopbal van Kokorin, terwijl Yuri Lodygin een prachtige reflex in huis had op een knal van Promes. Spartak moest na 85 minuten door een tweede gele kaart voor Fernando verder met tien man, maar met een man minder slaagde men erin om via Mario Pasalic nog uit te lopen naar 3-1.