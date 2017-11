‘Ik stond bij mijn Oranje-debuut met een harde lat in het veld’

Barry van Galen is sinds 2006 niet meer te bewonderen in het shirt van AZ. De oud-middenvelder was jarenlang een belangrijke kracht bij de Alkmaarders en heeft zelfs het Nederlands elftal gehaald. Momenteel is Van Galen als scout actief voor de Eredivisionist en zegt dat hij vooral van spelers geniet die over de juiste mentaliteit beschikken.

"Ik heb liever jongens als Wout Weghorst, waar je tegen moet zeggen: 'doe nou eens even rustig', dan gasten die je elke dag moet motiveren om een stapje extra te zetten”, zegt Van Galen in gesprek met VICE Sports. De oud-international van het Nederlands elftal is van mening dat juist de jongens die net onder de echte talenten hangen, uiteindelijk uitgroeien tot de beste spelers.

"Die grote talenten zijn vaak een beetje gemakzuchtig geworden, hebben altijd complimenten gehad en alles ging bij hen vrijwel vanzelf", aldus Van Galen, die genoot van zijn eenmalig optreden voor Oranje tegen Andorra: "Dat was wel heel mooi, ik stond daar met kippenvel en een harde lat in het veld. Ik snap er ook niks van dat gasten afzeggen voor het Nederlands elftal, dat is echt onbegrijpelijk. Al had ik vanaf Nieuw-Zeeland moeten komen, ik had er gestaan."

Van Galen geeft aan dat AZ vooral trots is dat het Vincent Janssen heeft weten te scouten. "Zoiets maak je volgens mij maar één keer in je leven als scout mee, dat je iemand koopt voor tussen de vier en zeven ton, die in het eerste seizoen gelijk al zo rendeert en dan een jaar later vertrekt voor miljoenen (maximaal 22 miljoen euro naar Tottenham Hotspur, red.)."