Uitblinker Depay geïrriteerd na wissel: ‘Ik wilde hem sparen'

Memphis Depay is op dreef bij Olympique Lyon. De Oranje-international is dit seizoen belangrijk voor zijn ploeg en ook afgelopen zondag was de aanvaller van waarde met twee doelpunten in de uitoverwinning tegen OGC Nice (0-5). Ondanks zijn goede spel werd de Nederlander een kwartier voor tijd gewisseld en daar was Depay zichtbaar niet blij mee.

Bruno Génésio, trainer van les Gones, begrijpt de geïrriteerdheid wel bij zijn pupil. Volgens de oefenmeester was Depay na zijn twee goals in de eerste helft op zoek naar een hattrick. "Het is normaal dat hij daar niet gelukkig mee was. Het tegenovergestelde zou me juist erg verbazen. Hij wilde een hattrick maken", aldus Génésio, geciteerd door verschillende Franse media.

"Dat is namelijk belangrijk voor een doelpuntenmaker", vervolgt de trainer, die achttien keer gebruik heeft gemaakt van Depay dit seizoen. Daarin heeft de Nederlander reeds tien keer het net weten te vinden. "Maar voor mij is belangrijker welke reeks wedstrijden er in het verschiet liggen. Ik wilde hem sparen. Dat heb ik hem ook verteld en hij begreep het", besluit Génésio.