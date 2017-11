Nieuwe baan voor ex-topman van Chelsea: ‘Dit is een prachtige kans’

Michael Emenalo heeft een nieuwe baan gevonden. De voormalig directeur van Chelsea is aangesteld als sportief directeur bij AS Monaco, zo maakt de huidige nummer drie van de Ligue 1 via de officiële kanalen bekend.

De 52-jarige Emenalo zal in zijn nieuwe functie verantwoording moeten afleggen aan vicevoorzitter Vadim Vasilyev. “Hij heeft me ervan overtuigd om naar Monaco te komen en ik geloof dat dit de beste beslissing is na mijn besluit om Chelsea te verlaten”, zo wordt Emenalo op de website van Monaco geciteerd.

“Dit is een prachtige kans voor mij. Monaco heeft de afgelopen seizoenen een mooie ontwikkeling laten zien en ik ben ervan overtuigd dat de club succesvol blijft”, besluit Emenalo, die sinds 2007 werkzaam was bij Chelsea, eerst als scout en later als assistent-trainer en technisch directeur.

“Na tien fantastische en succesvolle, maar veeleisende jaren is het een lastige beslissing om te stoppen”, zei hij begin november. Emenalo ontkende tegelijkertijd dat een gespannen relatie met manager Antonio Conte ten grondslag lag aan zijn vertrek: “Het is volledig mijn eigen beslissing en de reden is simpel. Ik wil mijn jonge kinderen zien opgroeien en een stapje terug doen om het werk dat ik hier verricht heb te aanschouwen.”