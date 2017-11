‘Bale wil bij Real blijven, Spaanse journalisten moeten terug naar school’

Gareth Bale wordt de laatste maanden veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij Real Madrid. Volgens de Engelse tabloids zou de buitenspeler terug willen keren naar de Premier League en zou Manchester United de voornaamste kandidaat zijn om hem over te nemen. Jonathan Barnett, zaakwaarnemer van de 28-jarige aanvaller, weerspreekt alle geruchten. Volgens hem is Bale gelukkig in Madrid en heeft hij niet de intentie om de club te verlaten.

“Hij wil de rest voor zijn leven bij Real Madrid blijven. Hij houdt van Madrid, de stad, het leven en de club”, zegt Barnett in gesprek met Fichajes. De belangenbehartiger van Bale weet dat zijn cliënt niet geliefd is bij een deel van de aanhang. “Natuurlijk doet het soms pijn als hij niet gesteund wordt door sommige fans, terwijl dat wel gebeurt bij spelers die niet zo goed zijn zoals hij. Dat is bizar. Dit gebeurt alleen in Spanje en ik snap er niets van.”

In de Spaanse media wordt Bale regelmatig gelinkt aan een vertrek uit het Santiago Bernabéu. Die geruchten doet Barnett af als ‘vuilnis’. “Degenen die deze verhalen schrijven moeten terug naar school en leren hoe het in de journalistiek werkt. Het gaat niet om verhalen verzinnen. Ik wil niet boos worden doordat ik verzonnen verhalen lees. Sommige journalisten in Spanje schrijven de grootste onzin.”