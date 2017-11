Vilhena ‘laat zich niet leiden door cynisme’: ‘Daar wordt niemand beter van’

Tonny Vilhena kreeg veel kritiek te verduren na zijn manier van juichen bij zijn goal tegen FC Groningen (0-2) afgelopen zaterdag. De middenvelder deed zijn vingers in zijn oren bij de openingstreffer en dat gebaar deed veel wenkbrauwen fronsen. De Feyenoorder legt maandag uit waarom hij op een dergelijke manier zijn doelpunt vierde.

"Met dit gebaar heb ik misschien de indruk gewekt dat ik me helemaal niets van de kritiek aantrek", wordt Vilhena geciteerd door Voetbal International. "Dat is niet zo. Ik vind alleen dat je je niet moet laten leiden door het gedeelte negatieve energie en cynisme waar niemand beter van wordt." Vilhena geeft aan te begrijpen dat Feyenoord als ploeg en de spelers afzonderlijk kritisch worden benaderd door de media en de fans.

"Mijn reactie staat los van de opbouwende kritiek die logisch is als je als topclub weken lang niet wint", vervolgt de 22-jarige middenvelder. "Die nemen we ter harte en we werken er allemaal hard aan om te verbeteren. We zijn kritisch en kijken allemaal in de spiegel. We hebben na lange tijd weer gewonnen, nu moeten we een goede reeks neerzetten."