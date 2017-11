‘Internationale top aast op Frenkie de Jong; vijf clubs staan in de rij’

Frenkie de Jong heeft zich in de kijker gespeeld bij de internationale top. Volgens Voetbal International staat de middenvelder van Ajax hoog op het lijstje van Chelsea, Manchester City, Bayern München, Hamburger SV en RB Leipzig. De vijf clubs hebben serieuze interesse in de jeugdinternational, wiens contract afloopt in de zomer van 2019. De Jong is met Ajax in gesprek over een nieuw contract. De Amsterdammers willen verlengen tot medio 2022.

De Jong maakte in 2015 de overstap van de jeugdopleiding van Willem II naar die van Ajax. Vorig seizoen kwam hij onder trainer Peter Bosz al regelmatig in actie, dit seizoen klopt hij nadrukkelijk op de deur bij Marcel Keizer. Afgelopen zondag maakte hij nog veel indruk tijdens zijn invalbeurt tegen Roda JC (5-1). In 45 minuten was De Jong goed voor drie assists. Door zijn spel in de hoofdmacht bij Ajax en in Jong Oranje, heeft hij zich nu in de kijker gespeelde bij de internationale top.

Na de wedstrijd tegen Roda JC zei De Jong dat hij het vertrouwen voelde vanuit Ajax, maar vond het wel tijd dat hij aan spelen toe zou komen. “Dat is mijn gevoel en daar doe ik niet geheimzinnig over. Het is aan de trainer, maar ik weet niet wat ik meer kan doen dan dit”, aldus De Jong. De talentvolle Ajacied heeft Ajax een tegenvoorstel gedaan. "En daarover zijn de club en Ali Dursun (zaakwaarnemer, red.) nu in gesprek. Uit het eerste aanbod van Ajax sprak veel vertrouwen en de trainer zegt dat ook volop in me te hebben", zei hij tegenover De Telegraaf. "Dus ik heb nu zéker de intentie om te blijven als ik meer ga spelen."