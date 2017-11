‘We konden geen gemiddelde spits halen, we konden het salaris niet betalen’

Newcastle United verloor zaterdag met 0-3 van Watford en zodoende heeft de Engelse promovendus de laatste vier duels in de Premier League verloren. De kritiek op de huidige nummer veertien op de ranglijst zwelt aan, maar manager Rafael Benítez vraagt in gesprek met Sky Sports voor begrip, aangezien the Magpies een relatief klein budget hebben.

"De realiteit voor ons is dat als we een spits willen kopen die twintig doelpunten per jaar maakt, je bijna vijftig miljoen moet aftikken. Een gemiddelde spits is 20, 25, 30 miljoen. Als hij de bal naar voren schiet, is hij 20, als hij scoort 30. We hebben dat niet gedaan (een gemiddelde spits halen, red.), dat is alles. We moeten onderkennen wie we zijn en waar we staan."

"Het kon nog erger zijn, namelijk dat we de realiteit niet onder ogen zien. Maar dat doen we wel. Je kan verliezen tegen de topteams. We moeten ons vergelijken met Huddersfield Town, Brighton & Hove Albion en Burnley, maar we konden niet de spelers halen die zij wél hebben gehaald. We konden de salarissen niet betalen, dat is waar we mee moeten dealen."

"Ik kan meerdere spelers opnoemen in elke team in de Premier League die we misschien hadden kunnen hebben, maar we konden de salarissen niet betalen, of de transfersom of wat dan ook. Dat is het bericht aan onze fans. Ze moeten het team steunen. De top zes van Engeland biedt de hoogste salarissen, zo zit het nou eenmaal. De fans moeten realiseren dat het veel erger had kunnen zijn."