Keizer baalt van linkerflank: ‘We missen voetballend vermogen’

Maximilian Wöber startte zondagmiddag bij Ajax tegen Roda JC noodgedwongen als linksback. Door blessures van Daley Sinkgraven, Mitchell Dijks en Nick Viergever moest trainer Marcel Keizer schuiven in zijn opstelling. De coach baalt van de afwezigheid van zijn vaste linksbacks en gaat in gesprek met Ajax TV verder in op het debuut van Deyovaisio Zeefuik, de hattrick van Justin Kluivert en de optie om de starten in een 3-4-3-systeem in plaats van 4-3-3.