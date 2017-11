‘Zij worden het vaakst beboet, zij vergeten de app in te vullen’

Trainers eisen vandaag de dag veel meer van voetballers dan voorheen en bij Jürgen Klopp is dat niet anders. Simon Mignolet zegt dat de Duitse oefenmeester van Liverpool graag op de hoogte is van de gezondheid van zijn spelers en de Belgische international geeft aan dat vooral twee ploeggenoten nog weleens vergeten gegevens door te geven.

"Ik zou zeggen dat Sadio Mané en Trent Alexander-Arnold het meest zijn beboet de afgelopen maanden", aldus de 29-jarige Mignolet in gesprek met Sky Sports. "We moeten iedere ochtend een app invullen op onze telefoon om door te geven hoeveel we geslapen hebben en hoe goed we ons voelen voor iedere training. Zij vergeten dat steeds."

"Ze vragen dus hoeveel uur je hebt geslapen, maar ook hoe diep je hebt geslapen, hoe je je voelt als je opstaat, of je enigszins stijf bent...", aldus de Belg, die Philippe Coutinho aanwijst als de beste speler bij the Reds. Mignolet noemt Georginio Wijnaldum als de doelman wordt gevraagd wie de grootste geek is bij Liverpool: "Gini. Ik zag hem laatst nog een boek lezen over Sevilla. Ik durf wel te zeggen dat hij een van de slimsten is, net als James Milner. En ook Ragnar Klavan."